Кому з водіїв заборонено розвернутися у такій ситуації: тест на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час виконання розвороту на перехрестях. Зокрема, так стається на перехресті, де одна з доріг має односторонній рух.

Кому з водіїв заборонено здійснити розворот у цій ситуації? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Водій червоного автомобіля виїжджає на дорогу з одностороннім рухом. Він має право проїхати прямо, повернути ліворуч, чи виконати розворот.

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Водій синього автомобіля рухається дорогою з одностороннім рухом. Він може рухатися у будь-якому напрямку, крім зворотного. Якщо він виконає розворот на дорозі з одностороннім рухом, він опиниться на смузі зустрічного руху.

Водій білого автомобіля може проїхати прямо, повернути праворуч та виконати розворот. Виїзд на дорогу з одностороннім рухом не забороняє йому виконати розворот.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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