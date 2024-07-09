Кого на перехресті має пропустити водій білого автомобіля: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Якому транспортному засобу поступиться водій білого автомобіля на такому перехресті? Про це розповіли pdr2024tests.

На перехресті, яке обладнане світлофором, водій синього авто повертає праворуч, водій білого автомобіля – ліворуч, а трамвай їде прямо. У задачі видно зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Помилкою буде вважати, що оскільки рух дозволено всім, то в силу вступають знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". При працюючому світлофорі на знаки пріоритету не звертають уваги.

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Згідно з пунктом ПДР 16.7, трамвай має перевагу руху над нерейковими транспортними засобами. Своєю чергою пункт 16.6 ПДР зазначає, що при повороті ліворуч на зелений сигнал світлофора, водій мусить дати дорогу транспортним засобам, що рухаються у зустрічному напрямку та повертають праворуч.

Тому водій білого автомобіля має дати дорогу трамваю та водію синього авто.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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