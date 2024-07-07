Кому має поступитися дорогою водій білого автомобіля: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Кому має поступитися водій білого автомобіля на такому перехресті? Про це розповіли pdr2024tests.

До нерегульованого перехрестя рівнозначних доріг під'їхали два автомобілі, трамвай та велосипедист. Усі проїжджають прямо, окрім білого автомобіля, який ліворуч.

На такому перехресті водії зобов'язані роз'їжджатися за пунктом ПДР 16.12. Зокрема, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч.

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На будь-якому нерегульованому перехресті, трамвай має перевагу над нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі. Отже, трамвай проїде першим.

Згідно з ПДР, водій білого автомобіля має перевагу перед водієм синьої машини. Водночас він мусить пропустити велосипедиста, оскільки він є перешкодою справа.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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