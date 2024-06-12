Кого має пропустити водій синього авто на цьому перехресті: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху під час перетину перехресть. Зокрема, так стається через ігнорування переваги руху та дорожніх знаків.

Кому має поступитися водій синього автомобіля при проїзді цього перехрестя? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перехрестя, на якому окрім нашого водія також є автобус, білий легковик та мотоцикл. На перехресті також встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

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Синій легковик та мотоцикл розташовані на другорядній дорозі, тому вони мають пропустити автобус та білий легковик. Після цього у водія мотоцикла "перешкода справа", тому він мусить пропустити синій автомобіль за правилом "правої руки".

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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