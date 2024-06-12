Кого должен пропустить водитель синего авто на перекрестке: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения во время пересечения перекрестков. В частности, так происходит из-за игнорирования преимуществ движения и дорожных знаков.

Кому должен уступить водитель синего автомобиля при проезде этого перекрестка? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведен перекресток, на котором кроме нашего водителя также есть автобус, белая легковушка и мотоцикл. На перекрестке установлен знак 2.1 "Дать дорогу".

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Синяя легковушка и мотоцикл расположены на второстепенной дороге, поэтому они должны пропустить автобус и белую легковушку. После этого у водителя мотоцикла "помеха справа", поэтому он должен пропустить синий автомобиль по правилу "правой руки".

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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