Коли зовсім немає часу: рецепт малинового варення-п‘ятихвилинки

Мріяєте про ароматне малинове варення, яке тане в роті, але не хочете витрачати багато часу на кухні? Цей рецепт створений саме для вас! Завдяки простій технології "п'ятихвилинки" ви отримаєте чудові ласощі з насиченим смаком лише за 5 хвилин кипіння. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 3 півлітрові банки):

Малина - 1200 г

Цукор - 700 г

Підготовка:

Переберіть малину, видаліть плодоніжки. У чисту каструлю викладайте малину та цукор шарами, завершуючи цукром. Залиште на 3-4 години при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік. Коли в каструлі з'явиться малиновий сік, поставте її на плиту на слабкий вогонь. Обережно помішуйте, доки цукор не розчиниться. Доведіть варення до кипіння, зніміть піну. Варіть 5 хвилин. Для видалення кісточок протріть варення через сито ложкою або лопаткою. Знову доведіть до кипіння. Зніміть варення з вогню та негайно розлийте по стерилізованих банках. Щільно закрутіть кришки, переверніть банки догори дном, укутайте в ковдру і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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