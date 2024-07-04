Коли зовсім немає часу: рецепт малинового варення-п‘ятихвилинки
Мріяєте про ароматне малинове варення, яке тане в роті, але не хочете витрачати багато часу на кухні? Цей рецепт створений саме для вас! Завдяки простій технології "п'ятихвилинки" ви отримаєте чудові ласощі з насиченим смаком лише за 5 хвилин кипіння. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (на 3 півлітрові банки):
- Малина - 1200 г
- Цукор - 700 г
Підготовка:
- Переберіть малину, видаліть плодоніжки.
- У чисту каструлю викладайте малину та цукор шарами, завершуючи цукром. Залиште на 3-4 години при кімнатній температурі, щоб ягоди пустили сік.
- Коли в каструлі з'явиться малиновий сік, поставте її на плиту на слабкий вогонь. Обережно помішуйте, доки цукор не розчиниться.
- Доведіть варення до кипіння, зніміть піну. Варіть 5 хвилин.
- Для видалення кісточок протріть варення через сито ложкою або лопаткою. Знову доведіть до кипіння.
- Зніміть варення з вогню та негайно розлийте по стерилізованих банках.
- Щільно закрутіть кришки, переверніть банки догори дном, укутайте в ковдру і залиште до повного охолодження.
Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.
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