Коли найкорисніше пити каву: вранці чи вдень?

Дискусія про шкоду і користь кави ведеться давно і постійно. Є факти, які доводять, що кава корисний напій та її вживання навіть бажано. З іншого боку - доведено негативний вплив кави на організм. Поговоримо про те, коли краще всього вживати каву, щоб було і корисно, і ефективно.

Як відомо, кава має тонізуючий ефект. Але у самого організму є свої внутрішні тонізуючі гормони. Наприклад, кортизол. Ефекти кофеїну і кортизолу багато в чому схожі.

Кортизол називають гормоном стресу. Проте у нього є і цілком мирна функція - він допомагає нам прокидатися вранці, приводячи організм в бойову готовність. Крім того він має різну добову активність. Найвищий рівень кортизолу спостерігається в організмі людини з 6 до 10 годин (максимум у 8 - 9 ранку) і з 12 до 14 годин.

І якщо пити каву в години, коли організм виробляє найбільше кортизолу, то можна отримати залежність від кофеїну, який, по суті, стане заміною кортизолу. Замість природного припливу сил, який людина отримує і так, він починає покладатися на штучний. І кортизол буде вироблятися вранці менш активно. Крім того, людина стає менш сприйнятливим до кофеїну, і він майже перестає її бадьорити.

Тому краще всього включати каву в свій розпорядок дня так, щоб вона потрапляла саме на відрізки низького рівня кортизолу - так ви отримаєте максимум від її корисних властивостей. Увечері кофеїн теж дієвий, але тоді можуть виникнути проблеми зі сном. А тому каву краще пити в проміжок з 10 до 12 години, або з 14 до 17 години, щоб не було запізно і кава не завадила здоровому сну.

Кава - найпопулярніший напій у світі, її п'ють мільйони людей щодня. Але до кави може розвинутися звикання. Не забувайте про це.