Коли почнеться сезон черешні та якими будуть ціни на ягоди

Вже у середині травня на українських ринках з'явилася перша черешня, що стало можливим завдяки сприятливим погодним умовам. Сезон розпочався на три тижні раніше, порівняно з традиційними термінами.

Основними регіонами вирощування черешні в Україні є Закарпаття, Буковина, а також південні області, включаючи Херсонщину та Одещину. Перші партії ягід наразі надходять саме з Закарпаття. Про це пише РБК.

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Прогноз врожаю та вартості

На початку сезону ціни на черешню на оптовому ринку "Шувар" варіювалися від 75 до 120 грн за кг, що на 16% дешевше, ніж торік. За прогнозами, ціна буде коливатися залежно від якості та кількості врожаю, а також від погодних умов та логістичних факторів.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, через заморозки на початку травня черешні може бути трохи менше, ніж минулого року. Проте суттєво це не повинно впливати на ціну, адже очікується також імпорт ягоди.

Які ціни на черешню зараз по Україні?

Наразі ціни на черешню в Україні доволі високі:

Супермаркети: "Сільпо": 189 грн/кг VARUS: 139,9 грн/кг (акційна ціна) "Ашан": 119,9 грн/кг

Ринки: Київ: 130-500 грн/кг Рівне: 100-300 грн/кг Житомир: 200-250 грн/кг Мукачево: 50-100 грн/кг



Варто зазначити, що на Закарпатті, де активно вирощують черешню, ціни ще нижчі.

Очікується, що ціна на черешню буде поступово знижуватися протягом сезону.

При підготовці матеріалу використовувалися:

Дані мереж українських супермаркетів

Публікації "Суспільне", "Карпатський об'єктив", "Журнал Житомира", "РІА Південь"

Коментарі керівниці відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (Львів) Тетяни Попович та аналітика УКАБ Максима Гопки.

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