Когда начнется сезон черешни и какими будут цены на ягоды

Уже в середине мая на украинских рынках появилась первая черешня, что стало возможным из-за благоприятных погодных условий. Сезон начался на три недели раньше по сравнению с традиционными сроками.

Основными регионами выращивания черешни в Украине Закарпатье, Буковина, а также южные области, включая Херсонщину и Одесщину. Первые партии ягод сейчас поступают именно из Закарпатья. Об этом пишет РБК.

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Прогноз урожая и стоимости

В начале сезона цены на черешню на оптовом рынке "Шувар" варьировались от 75 до 120 грн за кг, что на 16% дешевле, чем в прошлом. По прогнозам цена будет колебаться в зависимости от качества и количества урожая, а также от погодных условий и логистических факторов.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, из-за заморозков в начале мая черешни может быть чуть меньше, чем в прошлом году. Однако это существенно не должно влиять на цену, ведь ожидается также импорт ягоды.

Какие цены на черешню сейчас по Украине?

Сейчас цены на черешню в Украине достаточно высоки:

Супермаркеты: "Сельпо": 189 грн/кг VARUS: 139,9 грн/кг (акционная цена) "Ашан": 119,9 грн/кг

Рынки: Киев: 130-500 грн/кг Ровно: 100-300 грн/кг Житомир: 200-250 грн/кг Мукачево: 50-100 грн/кг



Стоит отметить, что в Закарпатье, где активно выращивают черешню, цены еще ниже.

Ожидается, что цена на черешню постепенно будет снижаться в течение сезона.

При подготовке материала использовались:

Данные сетей украинских супермаркетов

Публикации "Общественное", "Карпатский объектив", "Журнал Житомира", "РИА Юг"

Комментарии руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (Львов) Татьяны Попович и аналитика УКАБ Максима Гопки.

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