Полуничний десерт, який врятує від спеки

Коли літо у розпалі, немає нічого смачнішого, ніж свіжі ягоди.

Та я підготував для вас рецепт десерту, який буде не лише смачним та корисним, а й рятуватиме від спеки.

Інгредієнти:

• Полуниця — 200 г;

• Шоколад чорний — 150 г;

• Гранола — 50 г;

• Горіхова паста — 2 ст.л;

• Насіння кунжуту.

Приготування:

1. Полуницю нарізати слайсами та викласти на пергамент. Накрити листом пергаменту, притиснути та прибрати його.

2. Зверху полити горіховою пастою та засипати гранолою.

3. Розтопити шоколад, полити ним полуницю та посипати насінням кунжуту.

4. Охолодити в морозильній камері.

Все, освіжаючий ягідний десерт готовий