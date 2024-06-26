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Клубничный десерт, который спасет от жары
Когда лето в разгаре, нет ничего вкуснее свежих ягод.
Но я подготовил вам рецепт десерта, который будет не только вкусным и полезным, но и спасать от жары.
Ингредиенты:
• Клубника – 200 г;
• Шоколад черный – 150 г;
• Гранола – 50 г;
• Ореховая паста — 2 ст.л;
• Семена кунжута.
Приготовление:
1. Клубнику порезать слайсами и выложить на пергамент. Накрыть листом пергамента, прижать и убрать его.
2. Сверху полить ореховой пастой и засыпать гранолой.
3. Растопить шоколад, полить им клубнику и посыпать семенами кунжута.
4. Охладить в морозильной камере.
Все, освежающий ягодный десерт готов