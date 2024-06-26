Клубничный десерт, который спасет от жары

Когда лето в разгаре, нет ничего вкуснее свежих ягод.

Но я подготовил вам рецепт десерта, который будет не только вкусным и полезным, но и спасать от жары.

Ингредиенты:

• Клубника – 200 г;

• Шоколад черный – 150 г;

• Гранола – 50 г;

• Ореховая паста — 2 ст.л;

• Семена кунжута.

Приготовление:

1. Клубнику порезать слайсами и выложить на пергамент. Накрыть листом пергамента, прижать и убрать его.

2. Сверху полить ореховой пастой и засыпать гранолой.

3. Растопить шоколад, полить им клубнику и посыпать семенами кунжута.

4. Охладить в морозильной камере.

Все, освежающий ягодный десерт готов