Катастрофічний прогноз: вчені розповіли про найгірший сценарій майбутнього Землі

Науковці опублікували нове дослідження в журналі Geophysical Research Letters, яке показує невтішні прогнози для нашої планети. Вони застерігають, що мета Паризької угоди щодо обмеження глобального потепління до 1,5°C може бути недосяжною.

Натомість, до кінця цього століття температура на Землі може підвищитися на 2,9°C, що матиме катастрофічні наслідки.

Ель-Ніньо: від природного феномену до глобальної загрози

Одним із найважливіших наслідків глобального потепління стане посилення і частіше виникнення Ель-Ніньо – природного явища, що підвищує температуру поверхневих вод у Тихому океані. Екстремальні прояви Ель-Ніньо можуть спричиняти руйнівні повені, посухи, лісові пожежі та інші природні катастрофи.

26 екстремальних Ель-Ніньо на століття

За поточного рівня викидів парникових газів, до кінця цього століття очікується від 8 до 9 екстремальних Ель-Ніньо. Проте, при потеплінні на 3,7°C їх кількість може зрости до 26 на століття, а тривалість кожного явища збільшиться. За даними науковців, 90,4% цих Ель-Ніньо будуть екстремальними за сучасними мірками.

Вплив на суспільство та економіку

Збільшення частоти та інтенсивності явища Ель-Ніньо може мати серйозні негативні наслідки для суспільства та економіки. Повені, посухи та інші природні катастрофи можуть спричинити втрати людських життів, руйнування інфраструктури, неврожаї та економічні кризи.

Необхідність негайних дій

Дослідження наголошує на важливості негайних заходів для зменшення викидів парникових газів та адаптації до змін клімату. Якщо ми не вживемо заходів зараз, наслідки можуть бути катастрофічними для нашої планети та майбутніх поколінь.

Раніше ми розповідали, що науковці знайшли планету, що має потенціал для життя.

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