Катастрофический прогноз: ученые рассказали о худшем сценарии будущего Земли

Ученые опубликовали новое исследование в журнале Geophysical Research Letters, показывающее нелестные прогнозы для нашей планеты. Они предостерегают, что цель Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5°C может быть недостижима.

Тем не менее, к концу этого века температура на Земле может повыситься на 2,9°C, что будет иметь катастрофические последствия.

Эль-Ниньо: от природного феномена до глобальной угрозы

Одним из важнейших последствий глобального потепления станет усиление и чаще возникновение Эль-Ниньо – природного явления, повышающего температуру поверхностных вод в Тихом океане. Экстремальные проявления Эль-Ниньо могут повлечь за собой разрушительные наводнения, засухи, лесные пожары и другие природные катастрофы.

26 экстремальных Эль-Ниньо на века

При текущем уровне выбросов парниковых газов, к концу этого столетия ожидается от 8 до 9 экстремальных Эль-Ниньо. Однако при потеплении на 3,7°C их количество может возрасти до 26 в век, а продолжительность каждого явления увеличится. По данным ученых, 90,4% этих Эль-Ниньо будут экстремальными по современным меркам.

Воздействие на общество и экономику

Увеличение частоты и интенсивности явления Эль-Ниньо может иметь серьезные негативные последствия для общества и экономики. Наводнения, засухи и другие природные катастрофы могут повлечь за собой потери человеческих жизней, разрушение инфраструктуры, неурожаи и экономические кризисы.

Необходимость немедленных действий

Исследование отмечает важность немедленных мер по уменьшению выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Если мы не примем меры сейчас, последствия могут быть катастрофическими для нашей планеты и будущих поколений.

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли планету, имеющую потенциал для жизни.

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