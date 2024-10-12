Карамельні цукерки з горіхами: цей рецепт стане вашим найулюбленішим

Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніші КАРАМЕЛЬНІ ЦУКЕРКИ З ГОРІХАМИ в домашніх умовах. Обіцяю, цей рецепт стане вашим найулюбленішим. То ж обов’язково готуйте та діліться враженнями.

Ви любите щербет?

Щербет з фундуком:

300 г цукру (12 ст. л. з гіркою)

50 г меду або сиропу глюкози (2,5 ст. л.)

3 г солі (3/5 ч. л.)

300 мл вершків (жирністю 30-35%)

50 г вершкового масла (жирністю 82%)

200 г обсмажених горіхів (фундук, мигдаль або арахіс)

Приготуємо щербет з фундуком:

Беремо великий сотейник, заливаємо в нього вершки, додаємо мед або сироп глюкози, вершкове масло, цукор та сіль. Беремо термостабільну лопатку та перемішуємо.

Ставимо сотейник на плиту та постійно перемішуючи варимо масу до температури 135 градусів. Температуру будемо перевіряти за допомогою термометра.

Обсмажуємо горіхи в духовці при температурі 165 градусів, режим - підігрів зверху та знизу або лише знизу, час смаження - 12-13 хв.

Коли отримали маса буде 135 градусів, знімаємо сотейник з плити та переливаємо масу в чашу міксера. Збиваємо на повільних обертах 8-10 хв., за допомогою насадки "пелюстка".

Додаємо обсмажені охолоджені горіхи та перемішуємо.

Обгортаємо дощечку харчовою плівкою, ставимо на дощечку металеву квадратну форму без дна, розміром - 18х18 см, борт всередині змащуємо вершковим маслом.

Викладаємо у форму карамельну масу з горіхами та розрівнюємо.

Ставимо щербет в холодильник на стабілізацію на 5-6 годин.

Дістаємо щербер з холодильника, знімаємо форму, нарізаємо та смакуємо.