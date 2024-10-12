Карамельные конфеты с орехами: этот рецепт станет вашим любимым
Друзья, сегодня мы с вами приготовим самые вкусные КАРАМЕЛЬНЫЕ САХАРКИ С ОРЕХАМИ в домашних условиях. Обещаю, этот рецепт станет вашим любимым. Так что обязательно готовьте и делитесь впечатлениями.
Вы любите щербет?
Щербет с фундуком:
300 г сахара (12 ст. л. с горкой)
50 г меда или сиропа глюкозы (2,5 ст. л.)
3 г соли (3/5 ч. л.)
300 мл сливок (жирностью 30-35%)
50 г сливочного масла (жирностью 82%)
200 г обжаренных орехов (фундук, миндаль или арахис)
Приготовим щербет с фундуком:
Берем большой сотейник, заливаем в него сливки, добавляем мед или сироп глюкозы, сливочное масло, сахар и соль. Берем термостабильную лопатку и перемешиваем.
Ставим сотейник на плиту и постоянно перемешивая варим массу до температуры 135 градусов. Температуру будем проверять с помощью термометра.
Обжариваем орехи в духовке при температуре 165 градусов, режим – подогрев сверху и снизу или только снизу, время жарки – 12-13 мин.
Когда масса будет 135 градусов, снимаем сотейник с плиты и переливаем массу в чашу миксера. Взбиваем на медленных оборотах 8-10 мин., с помощью насадки "лепесток".
Добавляем обжаренные охлажденные орехи и перемешиваем.
Обертываем дощечку пищевой пленкой, ставим на дощечку металлическую квадратную форму без дна, размером – 18х18 см, борт внутри смазываем сливочным маслом.
Выкладываем в форму карамельную массу с орехами и разравниваем.
Ставим щербет в холодильник на стабилизацию на 5-6 часов.
Достаем щербер из холодильника, снимаем форму, нарезаем и смакуем.