Який килимок для випічки вам підійде: варіанти

Навіщо я використовую килимки?⁣

для випічки (здоби, тіста)

для розкочування тіста⁣

при заморожуванні виробів

⁣при сушінні та стабілізації мармеладу, маршмеллоу⁣

для ізомальту, шоколаду.

Далі текст мовою оригіналу

⁣Как видите, это незаменимый помощник?

Какими ковриками пользуюсь я?⁣

силиконовый армированный (то есть, который прошит фибриновой нитью внутри) или силиконовый без прошивки нитью⁣- для бисквитов⁣- дрожжевого теста⁣- макарон⁣- кексов⁣- стабилизации мармелада⁣⁣

силиконовый перфорированный (в мелкую сетку)⁣- для песочного теста (печенья, хрустящих основ для муссовых тортов, тартов)⁣- для заварного теста (профитроли, эклеры)⁣- для слоёного теста

⁣⁣тефлоновый⁣- для макарон⁣- для бисквитов⁣- для дрожжевой выпечки

⁣⁣силиконовый с низкими бортиками ⁣- в основном для бисквитов (таких как японский)

⁣⁣В чём разница?⁣

Все эти коврики:⁣- выдерживают низкие и высокие температуры (от -40 до +300 С)⁣- не требуют дополнительной смазки⁣- равномерно распределяют температуру по поверхности, что даёт возможность выпечке равномерно пропекаться⁣- служат для того, чтобы к поверхности не прилипали изделия⁣- легко моются и хранятся⁣⁣Из силиконовых ковриков я всё же рекомендую остановиться на прошитом нитью (армированном), так как он более прочный и благодаря нити равномернее прогревается внутри.⁣⁣

А так же рекомендую приобрести перфорированный. Он прекрасно служит для определенного вида теста, даёт возможность циркуляции воздуха, таким образом десерты лучше и равномернее пропекаются. ⁣⁣Тефлоновый сейчас мой любимый для макарончиков.