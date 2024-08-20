Яким має бути здоровий сніданок

Обирайте свій варіант здорового і корисного сніданку.⁣⁣⠀

1. На ранковий прийом їжі добре підходять продукти багаті клітковиною. Наприклад, каші. Вони повинні бути з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком. Такі каші містять більше вітамінів, мінералів і клітковини, краще і довше насичують. До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо...⠀Придумайте своє смачне поєднання, яке принесе не тільки користь, але і задоволення. Можна кашу приготувати вранці, а якщо немає часу, то і напередодні. Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч в холодильник. Вранці досить додати в неї жменю фруктів і кілька горіхів - сніданок готовий!⁣⁣⠀

Але пам’ятайте, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть вам досить багато порожніх калорій.⁣⁣⠀

2. Багатьох добре насичують білки на сніданок. Кажучи "білок", я маю на увазі в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця на м’яко або пашот. І обов’язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем. До страви з яєць слід додати овочі і шматок цільнозернового хліба або трохи каші. Можна зробити тост з цільнозернового хліба з скибочками авокадо. Авокадо - лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.⁣⁣⠀

3. Крім яєчного білка, в меню сніданку відмінно підходять сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також шматочок червоної риби. Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше.⁣⁣⠀

Вибирайте свій сніданок і перетворіть ранкову їжу в корисну звичку! Регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня, стануть корисними і для фігури і для здоров’я.