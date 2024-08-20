Каким должен быть здоровый завтрак

Выбирайте свой вариант здорового и полезного завтрака. ⁣⁣⠀

1. На утренний прием пищи хорошо подходят продукты, богатые клетчаткой. К примеру, каши. Они должны быть из цельного или плющеного зерна, которое нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком. Такие каши содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, лучше и дольше насыщают. К каше можно добавить яйца или сыр, овощи, фрукты, орехи, авокадо... Придумайте свое вкусное сочетание, которое принесет не только пользу, но и удовольствие. Можно кашу приготовить по утрам, а если нет времени, то и накануне. Вечером смешайте, например, плющеную овсянку с натуральным йогуртом (греческий йогурт тоже подходит) и поместите на ночь в холодильник. Утром достаточно добавить в нее горсть фруктов и несколько орехов – завтрак готов!⁣⁣⠀

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Але пам’ятайте, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть вам досить багато порожніх калорій.⁣⁣⠀

2. Багатьох добре насичують білки на сніданок. Кажучи "білок", я маю на увазі в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця на м’яко або пашот. І обов’язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем. До страви з яєць слід додати овочі і шматок цільнозернового хліба або трохи каші. Можна зробити тост з цільнозернового хліба з скибочками авокадо. Авокадо - лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.⁣⁣⠀

3. Крім яєчного білка, в меню сніданку відмінно підходять сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також шматочок червоної риби. Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше.⁣⁣⠀

Вибирайте свій сніданок і перетворіть ранкову їжу в корисну звичку! Регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня, стануть корисними і для фігури і для здоров’я.