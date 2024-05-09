Які рослини не можна садити біля помідорів, щоб не зіпсувати врожай

Що не можна садити у помідорів

Помідори – це улюблені овочі багатьох дачників. Щоб отримати багатий урожай, важливо не лише правильно їх доглядати, але й враховувати сусідство на грядці.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете створити для томатів сприятливі умови для росту та отримати багатий урожай. Про це пише dim.novyny.live.

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Які рослини не можна садити біля томатів?

Капуста: Ці овочі є конкурентами за поживні речовини. Капуста має сильнішу кореневу систему, тому вона буде забирати з ґрунту все найкраще, позбавляючи томати необхідних елементів.

Ці овочі є конкурентами за поживні речовини. Капуста має сильнішу кореневу систему, тому вона буде забирати з ґрунту все найкраще, позбавляючи томати необхідних елементів. Кукурудза: Ця культура може стати джерелом шкідників для томатів. Кукурудзяний метелик, який шкодить кукурудзі, може перейти на томати й пошкодити їхні листя та стебла.

Ця культура може стати джерелом шкідників для томатів. Кукурудзяний метелик, який шкодить кукурудзі, може перейти на томати й пошкодити їхні листя та стебла. Фенхель: Ця рослина виділяє речовини, які негативно впливають на розвиток томатів. Її краще садити подалі від грядки з помідорами.

Ця рослина виділяє речовини, які негативно впливають на розвиток томатів. Її краще садити подалі від грядки з помідорами. Кріп: На початкових стадіях розвитку кріп може бути корисним для томатів, адже він відлякує шкідників. Проте, коли кріп виростає, він починає пригнічувати томати, тому його краще садити окремо.

На початкових стадіях розвитку кріп може бути корисним для томатів, адже він відлякує шкідників. Проте, коли кріп виростає, він починає пригнічувати томати, тому його краще садити окремо. Баклажани: Ці культури мають спільні шкідники та хвороби, тому садити їх поруч не рекомендується. Баклажани та томати можуть заражатися фітофторозом, який призводить до загибелі рослин.

Ці культури мають спільні шкідники та хвороби, тому садити їх поруч не рекомендується. Баклажани та томати можуть заражатися фітофторозом, який призводить до загибелі рослин. Картопля: Ці овочі схильні до одних і тих же захворювань, які можуть передаватися через ґрунт. Тому садити їх на одній ділянці небезпечно, адже хвороба однієї культури може легко перейти на іншу.

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