Какие растения нельзя сажать у помидоров, чтобы не испортить урожай

Помидоры – это любимые овощи многих дачников. Чтобы получить богатый урожай, важно не только правильно их ухаживать, но и учитывать соседство на грядке.

Следуя этим простым правилам, вы сможете создать для помидоров благоприятные условия для роста и получить богатый урожай. Об этом пишет dim.novyny.live.

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Какие растения нельзя сажать у томатов?

Капуста: Эти овощи являются конкурентами за питательные вещества. Капуста имеет более сильную корневую систему, поэтому она будет убирать из почвы все лучшее, лишая томаты необходимых элементов.

Кукуруза: Эта культура может стать источником вредителей для томатов. Кукурузная бабочка, которая вредит кукурузе, может перейти на томаты и повредить их листья и стебли.

Эта культура может стать источником вредителей для томатов. Кукурузная бабочка, которая вредит кукурузе, может перейти на томаты и повредить их листья и стебли. Фенхель: Это растение выделяет вещества, негативно влияющие на развитие томатов. Ее лучше сажать подальше от грядки с помидорами.

Это растение выделяет вещества, негативно влияющие на развитие томатов. Ее лучше сажать подальше от грядки с помидорами. Укроп: На начальных стадиях развития укроп может быть полезен для томатов, ведь он отпугивает вредителей. Однако, когда укроп вырастает, он начинает угнетать томаты, поэтому его лучше сажать отдельно.

Баклажаны: Эти культуры имеют общие вредители и болезни, поэтому сажать их рядом не рекомендуется. Баклажаны и томаты могут заражаться фитофторозом, который приводит к гибели растений.

Эти культуры имеют общие вредители и болезни, поэтому сажать их рядом не рекомендуется. Баклажаны и томаты могут заражаться фитофторозом, который приводит к гибели растений. Картофель: Эти овощи подвержены одним и тем же заболеваниям, которые могут передаваться через почву. Поэтому сажать их на одном участке опасно, ведь болезнь одной культуры может легко перейти на другой.

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