Які предмети у домі притягують гроші та достаток: народні прикмети

Які предмети притягують гроші та багатство в дім

Кухня – це не просто місце, де готують їжу. Це серце дому, де збираються всі за одним столом, діляться новинами та створюють незабутні моменти. А чи знаєте ви, що кухня може стати справжнім магнітом для багатства й добробуту?

Пам'ятайте, що багатство – це не лише про гроші. Це й про гармонію, щастя, душевний спокій. Створивши на кухні атмосферу затишку й достатку, ви відкриєте двері для нових можливостей та подарунків долі, пише ТСН.

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Ось 5 речей, які варто мати на кухні, щоб залучити щастя та фінансові потоки:

1. Дзеркало навпроти плити:

Це не просто хитрість фен-шуй, а й практичний лайфхак. Вогонь плити символізує багатство, а дзеркало, подвоюючи його, підсилює цю енергетику. Тільки не забудьте про чистоту: дзеркало має сяяти, щоб не відлякувати гроші.

2. Кімнатні рослини:

Зелені друзі не лише тішать око, але й покращують енергетику в оселі. Для залучення багатства вибирайте м'яту, базилік, розмарин або шавлію. Доглядайте за ними з любов'ю, і вони щедро подякують вам фінансовим благополуччям.

3. Жовтий колір:

Він асоціюється з сонцем, теплом і багатством. Додайте на кухню жовті акценти: фіранки, картини, посуд, текстиль. Це не лише підніме настрій, але й активізує грошові потоки.

4. Круглі предмети:

Символ безкінечності та багатства. Це може бути круглий стіл, тарілки, декор. Чим більше круглих форм на кухні, тим краще й сильніше буде енергетика достатку.

5. Спеції:

Не просто смачні добавки до їжі, але й потужні енергетичні магніти. Для залучення багатства тримайте на кухні ваніль, гвоздику, лавровий лист, імбир, кріп. Їхні аромати приваблять фінансове благополуччя та допоможуть вам досягти успіху.

Нагадаємо, раніше ми писали про картини, які краще не вішати в оселі, бо можна накликати цим біду.

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