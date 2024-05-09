Какие предметы в доме привлекают деньги и достаток: народные приметы

Кухня – это не просто место, где готовят еду. Это сердце дома, где собираются все за столом, делятся новостями и создают незабываемые моменты. Знаете ли вы, что кухня может стать настоящим магнитом для богатства и благополучия?

Помните, что богатство – это не только деньги. Это и о гармонии, счастье, душевном покое. Создав на кухне атмосферу уюта и изобилия, вы откроете двери для новых возможностей и подарков судьбы, пишет ТСН.

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Вот 5 вещей, которые стоит иметь в кухне, чтобы привлечь счастье и финансовые потоки:

1. Зеркало напротив плиты:

Это не просто хитрость фэн-шуй, но и практичный лайфхак. Огонь плиты символизирует богатство, а зеркало, удваивая его, усиливает эту энергетику. Только не забудьте о чистоте: зеркало должно сиять, чтобы не отпугивать деньги.

2. Комнатные растения:

Зеленые друзья не только радуют глаз, но и улучшают энергетику в доме. Для привлечения богатства выбирайте мяту, базилик, розмарин или шалфей. Ухаживайте за ними с любовью, и они щедро поблагодарят вас финансовым благополучием.

3. Желтый цвет:

Он ассоциируется с солнцем, теплом и богатством. Разместите на кухню желтые акценты: занавески, картины, посуду, текстиль. Это не только поднимет настроение, но и активизирует потоки денежных средств.

4. Круглые предметы:

Символ бесконечности и богатства. Это может быть круглый стол, тарелки, декор. Чем больше круглых форм на кухне, тем лучше и сильнее будет энергетика изобилия.

5. Специи:

Не просто вкусные добавки к пище, но мощные энергетические магниты. Для привлечения богатства держите на кухне ваниль, гвоздику, лавровый лист, имбирь, укроп. Их ароматы привлекут финансовое благополучие и помогут вам добиться успеха.

Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.

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