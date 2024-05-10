Які помилки в образі нещадно вас зістарять: стилісти відповіли

Вік – це лише цифра, і кожна жінка прекрасна у будь-якому віці. Проте, правильно підібраний одяг може допомогти підкреслити ваші сильні сторони та візуально скинути кілька років. Про це пише Радіотрек.

Ось кілька порад, яких стилісти рекомендують дотримуватися жінкам за 40:

Відмовтеся від великих квіткових принтів

Великі квіткові візерунки можуть візуально додати вам віку, особливо якщо вони розташовані на одязі темних кольорів.Краще обирати одяг з дрібним квітковим принтом або геометричними візерунками, такими як смужки.

Не бійтеся використовувати яскраві кольори

Не варто ховатися за сірими та бежевими відтінками. Обирайте одяг, який підкреслює вашу красу, не боячись яскравих кольорів та цікавих поєднань. Один яскравий акцент в образі може візуально вас омолодити та додати образу свіжості.

Вибирайте безшовну білизну

Білизна зі швами може підкреслювати вікові зміни на тілі. Віддавайте перевагу безшовній білизні, яка щільно прилягає до тіла та робить ваш образ більш гладким та елегантним.

Замініть капрі на штани до щиколотки або трохи вище

Капрі візуально вкорочують ноги та роблять їх товстішими. Краще обирати штани до щиколотки або трохи вище, наприклад, джинси-кльош або палаццо. Ці фасони візуально подовжують ноги та роблять силует більш струнким.

Не ховайте шию за водолазками

Високі водолазки можуть візуально додати вам віку та зробити обличчя більш затиснутим. Віддавайте перевагу сорочками та блузам з V-подібним вирізом. Цей фасон візуально подовжує шию та підкреслює красу декольте.

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Додаткові поради:

Не забувайте про аксесуари

Стильні прикраси, шарфи та сумки можуть додати вашому образу родзинки та візуально вас омолодити.

Дотримуйтеся правильного догляду за собою

Здоровий сон, правильне харчування та регулярні фізичні вправи допоможуть вам довше зберігати красу та молодість.

Не бійтеся експериментувати та пробувати нове

Світ моди постійно змінюється, тому не бійтеся виходити за рамки звичного та шукати нові образи, які підкреслять вашу красу.

Нагадаємо, стилісти розповіли про нову стрижку, яка омолоджує без косметичних процедур.

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