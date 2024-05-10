Какие ошибки в образе беспощадно вас состарят: стилисты ответили

Возраст – это только цифра, и каждая женщина прекрасна в любом возрасте. Однако правильно подобранная одежда может помочь подчеркнуть ваши сильные стороны и визуально сбросить несколько лет. Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько советов, которых стилисты рекомендуют следовать женщинам за 40:

Откажитесь от больших цветочных принтов

Большие цветочные узоры могут визуально добавить вам возраст, особенно если они расположены на одежде темных цветов. Лучше выбирать одежду с мелким цветочным принтом или геометрическими узорами, такими как полоски.

Не бойтесь использовать яркие цвета

Не стоит прятаться за серыми и бежевыми оттенками. Выбирайте одежду, которая подчеркивает вашу красоту, не опасаясь ярких цветов и интересных сочетаний. Один яркий акцент в образе может визуально омолодить вас и придать образу свежести.

Выбирайте бесшовное белье

Белье со швами может подчеркивать возрастные изменения на теле. Предпочитайте бесшовное белье, которое плотно прилегает к телу и делает ваш образ более гладким и элегантным.

Замените капри на штаны к лодыжке или чуть выше

Капри зрительно укорачивают ноги и делают их толще. Лучше выбирать штаны до лодыжки или чуть выше, например, джинсы-клеш или палаццо. Эти фасоны зрительно удлиняют ноги и делают силуэт более стройным.

Не прячьте шею за водолазками

Высокие водолазки могут зрительно добавить вам возраст и сделать лицо более зажатым. Предпочитайте рубашки и блузки с V-образным вырезом. Этот фасон зрительно удлиняет шею и подчеркивает красоту декольте.

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Дополнительные советы:

Не забывайте про аксессуары

Стильные украшения, шарфы и сумки могут придать вашему образу изюм и визуально вас омолодить.

Соблюдайте правильный уход за собой

Здоровый сон, правильное питание и регулярные упражнения помогут вам дольше сохранять красоту и молодость.

Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое

Мир моды постоянно меняется, поэтому не бойтесь выходить за рамки привычного и искать новые образы, которые подчеркнут вашу красоту.

Напомним, стилисты рассказали о новой омолаживающей стрижке без косметических процедур.

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