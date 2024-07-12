Які кімнатні рослини знімають стрес та приваблюють щастя

Всі ми знаємо, що кімнатні рослини не лише прикрашають інтер'єр, але й очищають повітря. Проте, деякі з них мають ще одну чудову властивість: вони позитивно впливають на наше психічне здоров'я. Про це пише ТСН.

Які ж квіти варто завести вдома, щоб покращити свій настрій та емоційний стан?

Сансев'єрія (тещин язик): Ця невибаглива рослина чудово очищає повітря і виділяє багато кисню, що сприяє кращому сну та загальному самопочуттю.

Спатифілум (жіноче щастя): Ця квітка не лише очищає повітря від токсинів, але й, згідно з народними прикметами, допомагає знайти щастя в особистому житті.

Лаванда: Її аромат має розслаблюючий та заспокійливий ефект, тому лаванда рекомендується людям, які страждають від тривоги та безсоння.

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Хризантема: Ця квітка не лише гарна, але й корисна. Її запах покращує настрій та пам'ять, а також має лікувальні властивості.

Жасмин: Ця ароматна квітка володіє бадьорливим ефектом, знижує тиск та агресію. Її рекомендують людям, які страждають від депресій та панічних атак.

М'ята: Ця цілюща рослина не лише смачна, але й корисна для психіки. Вона покращує пам'ять, концентрацію уваги та знімає втому.

Алое: Ця відома рослина має безліч корисних властивостей, включаючи розслаблюючу та снодійну. Алое допомагає покращити сон та знизити рівень стресу.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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