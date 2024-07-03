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Соціум

Які кімнатні рослини можуть рости у тіні: 6 невибагливих видів

Ціхоцька Марія

Які кімнатні рослини можуть рости у тіні: 6 невибагливих видів
Існують кімнатні рослини, які чудово почуваються навіть в умовах дефіциту освітлення

Зима – це не лише час холодів, але й дефіциту сонячного світла, що може негативно впливати на кімнатні рослини. Їм не вистачає світла для фотосинтезу, через що вони можуть втрачати листя, тьмяніти та в'янути.

Але не варто впадати у відчай, адже існують чудові кімнатні рослини, які чудово почуваються навіть в умовах дефіциту освітлення!

Сансевієрія "Фернвуд Мікадо"

Цей компактний різновид сансевієрії, також відомий як "папороть мікадо", невибагливий до освітлення і може рости як на яскравому сонці, так і в тіні. Він має красиве темно-зелене листя з контрастними жовтими смугами.

Пеперомія зелена

Пеперомія – це цілий рід кімнатних рослин, які не потребують багато світла. Їхнє щільне м'ясисте листя чудово зберігає вологу, тому поливати їх потрібно рідко.

Філодендрон Сільвер

Цей кучерявий філодендрон невибагливий у догляді і може рости в тінистих місцях без прямого сонця. Він не потребує частого поливу, а його листя можна легко розмножувати живцями.

Сингоніум

Сингоніум – це тропічна ліана, яка може витримати слабке освітлення. Існує багато різновидів сингоніуму з різним забарвленням листя, тому ви зможете легко підібрати рослину, яка підійде до вашого інтер'єру.

Аспленіум: папороть-"пташине гніздо"

Папороті – це ще один чудовий варіант для тінистих місць. Папороть-"пташине гніздо" має незвичайну форму листя, що робить її дуже декоративною.

Епіпремнум неоновий

Цей різновид епіпремнуму має яскраве зелене листя з темними плямами. Він не переносить прямих сонячних променів, тому чудово підходить для вирощування в тіні.

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Порада:

  • Навіть тіньолюбні рослини потребують поливу. Перевіряйте ґрунт пальцем перед поливом: якщо він сухий на дотик, час зволожити рослину.
  • Не ставте кімнатні рослини занадто близько до опалювальних приладів, адже це може їм зашкодити.
  • Регулярно протирайте листя рослин вологою ганчіркою, щоб видалити пил.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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