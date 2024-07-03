Какие комнатные растения могут расти в тени: 6 неприхотливых видов

Зима – это не только время холодов, но и дефицит солнечного света, что может негативно влиять на комнатные растения. Им не хватает света для фотосинтеза, из-за чего они могут терять листья, тускнеть и увядать.

Но не стоит отчаиваться, ведь существуют прекрасные комнатные растения, которые прекрасно чувствуют себя даже в условиях дефицита освещения!

Сансевиерия "Фернвуд Микадо"

Эта компактная разновидность сансевиерии, также известная как "папоротник микадо", неприхотлива к освещению и может расти как на ярком солнце, так и в тени. Он имеет красивые темно-зеленые листья с контрастными желтыми полосами.

Пеперомия зеленая

Пеперомия – это целый род комнатных растений, не требующих много света. Их плотные мясистые листья прекрасно сохраняют влагу, поэтому поливать их нужно редко.

Филодендрон Сильвер

Этот кудрявый филодендрон неприхотлив в уходе и может расти в тенистых местах без прямого солнца. Он не нуждается в частом поливе, а его листья можно легко размножать черенками.

Сингониум

Сингониум – это тропическая лиана, которая может выдержать слабое освещение. Существует много разновидностей сингониума с разной окраской листьев, поэтому вы сможете легко подобрать растение, которое подойдет к вашему интерьеру.

Асплениум: папоротник-"птичье гнездо"

Папоротники – это еще один отличный вариант для тенистых мест. Папоротник-"птичье гнездо" имеет необычную форму листьев, что делает ее очень декоративной.

Эпипремнум неоновый

Эта разновидность эпипремнума имеет яркие зеленые листья с темными пятнами. Он не переносит прямых солнечных лучей, потому отлично подходит для выращивания в тени.

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Совет:

Даже тенелюбивые растения нуждаются в поливе. Проверяйте почву пальцем перед поливом: если она сухая на ощупь, пора увлажнить растение.

Не ставьте комнатные растения слишком близко к отопительным приборам, ведь это может им повредить.

Регулярно протирайте листья растений влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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