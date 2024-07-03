Які кімнатні рослини можуть рости у тіні: 6 невибагливих видів
Зима – це не лише час холодів, але й дефіциту сонячного світла, що може негативно впливати на кімнатні рослини. Їм не вистачає світла для фотосинтезу, через що вони можуть втрачати листя, тьмяніти та в'янути.
Але не варто впадати у відчай, адже існують чудові кімнатні рослини, які чудово почуваються навіть в умовах дефіциту освітлення!
Сансевієрія "Фернвуд Мікадо"
Цей компактний різновид сансевієрії, також відомий як "папороть мікадо", невибагливий до освітлення і може рости як на яскравому сонці, так і в тіні. Він має красиве темно-зелене листя з контрастними жовтими смугами.
Пеперомія зелена
Пеперомія – це цілий рід кімнатних рослин, які не потребують багато світла. Їхнє щільне м'ясисте листя чудово зберігає вологу, тому поливати їх потрібно рідко.
Філодендрон Сільвер
Цей кучерявий філодендрон невибагливий у догляді і може рости в тінистих місцях без прямого сонця. Він не потребує частого поливу, а його листя можна легко розмножувати живцями.
Сингоніум
Сингоніум – це тропічна ліана, яка може витримати слабке освітлення. Існує багато різновидів сингоніуму з різним забарвленням листя, тому ви зможете легко підібрати рослину, яка підійде до вашого інтер'єру.
Аспленіум: папороть-"пташине гніздо"
Папороті – це ще один чудовий варіант для тінистих місць. Папороть-"пташине гніздо" має незвичайну форму листя, що робить її дуже декоративною.
Епіпремнум неоновий
Цей різновид епіпремнуму має яскраве зелене листя з темними плямами. Він не переносить прямих сонячних променів, тому чудово підходить для вирощування в тіні.
Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком
Порада:
- Навіть тіньолюбні рослини потребують поливу. Перевіряйте ґрунт пальцем перед поливом: якщо він сухий на дотик, час зволожити рослину.
- Не ставте кімнатні рослини занадто близько до опалювальних приладів, адже це може їм зашкодити.
- Регулярно протирайте листя рослин вологою ганчіркою, щоб видалити пил.
Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!