Які кімнатні рослини можуть рости у тіні: 6 невибагливих видів

Зима – це не лише час холодів, але й дефіциту сонячного світла, що може негативно впливати на кімнатні рослини. Їм не вистачає світла для фотосинтезу, через що вони можуть втрачати листя, тьмяніти та в'янути.

Але не варто впадати у відчай, адже існують чудові кімнатні рослини, які чудово почуваються навіть в умовах дефіциту освітлення!

Сансевієрія "Фернвуд Мікадо"

Цей компактний різновид сансевієрії, також відомий як "папороть мікадо", невибагливий до освітлення і може рости як на яскравому сонці, так і в тіні. Він має красиве темно-зелене листя з контрастними жовтими смугами.

Пеперомія зелена

Пеперомія – це цілий рід кімнатних рослин, які не потребують багато світла. Їхнє щільне м'ясисте листя чудово зберігає вологу, тому поливати їх потрібно рідко.

Філодендрон Сільвер

Цей кучерявий філодендрон невибагливий у догляді і може рости в тінистих місцях без прямого сонця. Він не потребує частого поливу, а його листя можна легко розмножувати живцями.

Сингоніум

Сингоніум – це тропічна ліана, яка може витримати слабке освітлення. Існує багато різновидів сингоніуму з різним забарвленням листя, тому ви зможете легко підібрати рослину, яка підійде до вашого інтер'єру.

Аспленіум: папороть-"пташине гніздо"

Папороті – це ще один чудовий варіант для тінистих місць. Папороть-"пташине гніздо" має незвичайну форму листя, що робить її дуже декоративною.

Епіпремнум неоновий

Цей різновид епіпремнуму має яскраве зелене листя з темними плямами. Він не переносить прямих сонячних променів, тому чудово підходить для вирощування в тіні.

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Порада:

Навіть тіньолюбні рослини потребують поливу. Перевіряйте ґрунт пальцем перед поливом: якщо він сухий на дотик, час зволожити рослину.

Не ставте кімнатні рослини занадто близько до опалювальних приладів, адже це може їм зашкодити.

Регулярно протирайте листя рослин вологою ганчіркою, щоб видалити пил.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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