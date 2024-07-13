Які авто можна купити в Україні до 4000 доларів: топ-3 надійні варіанти

У сучасних складних умовах економіки в Україні пошук якісного та надійного автомобіля за доступними цінами стає великим викликом для багатьох покупців. Ринок вживаних авто пропонує широкий асортимент, але знайти оптимальний баланс між ціною та якістю не завжди є простою задачею.

Фахівець автомобільного ринку склав список з трьох найкращих автомобілів, які коштують до 4000 доларів і заслуговують на увагу покупців. Серед них є досить неочікувані варіанти. Про це пише Телеграф.

Volkswagen Passat B5

На третьому місці рейтингу знаходиться Volkswagen Passat B5 – німецький бестселер з дизельним двигуном об'ємом 1.9 літра. Цей середньорозмірний автомобіль вироблявся брендом Volkswagen з 1996 по 2005 рік. Він відомий своєю надійністю, економічністю та потужністю. Особливо привабливими є моделі в кузові універсал, який забезпечує практичність для щоденного використання. Автомобіль отримав багато схвальних відгуків за якість збірки, використані матеріали та комфорт.

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Mazda 6

На другому місці знаходиться Mazda 6. Незважаючи на деякі проблеми з корозією кузова, цей автомобіль приваблює покупців стильним дизайном, комфортним салоном та приємними відчуттями під час їзди. Mazda 6 – це вибір для любителів стильних авто та динамічного водіння. Модель позиціонується як комфортний автомобіль середнього класу зі спортивним акцентом.

Mitsubishi Lancer

Очолив рейтинг Mitsubishi Lancer. Навіть не дивлячись на відсутність відчутної динаміки або стійкості до корозії кузова, цей автомобіль приваблює винятковою надійністю. Ця характеристика робить Lancer найкращим вибором у своїй ціновій категорії. Крім того, Lancer відомий як один з найбільш економічних автомобілів у своєму класі.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про топ-5 хороших варіантів авто в Україні до 200 тис. грн.

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