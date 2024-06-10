Які аквапарки України працюватимуть у 2024 році: не пропустіть відкриття найбільшої водної локації у Дніпрі

Аквапарк стане чудовим рішенням літнього відпочинку для всієї сім’ї. Водні локації з гірками у приміщеннях та просто неба є у багатьох великих містах України. Які з них працюватимуть цього року, скільки коштуватимуть та, які умови мають розказує UAPortal.

Аквапарк Happy Day – Дніпро

Драйвові спуски просто неба в Дніпрі. Джерело: @dnepr_aquapark Драйвові спуски просто неба в Дніпрі. Джерело: @dnepr_aquapark

Відкриття цього сезону оголошено до Дня Захисту Дітей, тож свято має бути веселим та незабутнім. У найбільшому аквапарку Дніпра відвідувачів чекають:

водні гірки та круті спуски просто неба;

водні атракціони на різновікові групи;

дитяча та доросла зона відпочинку;

анімаційна програма під час відкриття та кожні вихідні;

зона ресторанів та фаст фуду;

окремі бунгало та альтанки для затишного відпочинку;

VIP зона (окрема оплата).

Ціни на сезон 2024: в будні дні ціна квитка для дорослого складає від 440 – 500 грн, дитячого від 410 – 470 грн, залежно від годин відвідування. У вихідні та святкові дні дорослий квиток від 470 до 530 грн, дитячий від 440 – 500 грн. Діти до 110 см – вхід безкоштовний. Військовослужбовці та їх сім’ї можуть відвідати аквапарк безкоштовно кожен вівторок. Застава за ключ від камери схову 200 грн. Додаткові послуги: альтанки, VIP зона, оренда рушників сплачуються окремо.

Аквапарк працює в режимі воєнного стану, на час повітряної тривоги користуватися атракціонами та гірками заборонено. На території аквапарку працює укриття.

Аквапарк "Одесса" – Одеса

Яскраві враження вашого літа в Одесі попри все. Джерело: @aquapark_odessa Яскраві враження вашого літа в Одесі попри все. Джерело: @aquapark_odessa

Один з найбільших аквапарків України просто неба розташовано на 7 км Овідіопольської дороги, біля Одеси. Велика кількість розважальних зон як для дітей, так і для дорослих приваблює сотні тисяч туристів кожного року, попри всі перепони. Злетіть з 19 метрової водяної гірки та насолодіться:

хвильовими басейнами;

великим дитячим аква–містечком;

лінивою річкою у 500 метрів;

5–ма басейнами;

понад 25 водними атракціонами;

5–ма гідромасажними зонами;

6–ма зонами для засмаги;

піщаним пляжем;

зонами кейтерінга.

Ціна квитків на сезон 2024 складатиме: в будній день дорослі – 700 грн, діти – 400 грн; святкові та вихідні дні дорослі – 900 грн, діти – 500 грн. Діти до 3–х років та іменинники – вхід безкоштовний. Знижка у 10 % надається групам від 20–ти осіб.

Під час оголошення повітряної тривоги усі відвідувачі мають пройти в укриття, або покинути зону аквапарку.

Аквапарк "Пляж" – Львів

Веселощі для всієї сім'ї в аквапарку Львова. Джерело: https://aqualviv.com.ua/ Веселощі для всієї сім'ї в аквапарку Львова. Джерело: https://aqualviv.com.ua/

Охолодитися у літню спеку можуть і львів’яни та гості міста. Водна локація з гірками працює протягом усього року за адресою вул. Княгині Ольги, 114. Влітку відкриваються додаткові локації просто неба. Крім розваг та водяних гірок на території аквапарку працює:

фітнес-центр. Заняття можливі як з тренером (групи), так і індивідуально;

секції з плавання. Дитячі та дорослі групи;

магазин "Акваспорт", де можна придбати все необхідне обладнання та одяг для занять плаванням;

Яммі бар – від романтичної вечері до посиденьок з друзями.

Ціни на сезон 2024: на повний день – 490 грн, на повний день + зона релаксу – 590 грн. Пільгові квитки становлять 350 грн на цілий день. Сімейні квитки від 1 100 грн (3 особи на цілий день). Учасникам бойових дій діє 20% знижка (при наявності посвідчення).

Аквапарк "Карпатія" – Мукачево

Релакс день в аквапарку ''Карпатія'' – Мукачево. Джерело: https://www.aquakarpatia.com.ua/ Релакс день в аквапарку ''Карпатія'' – Мукачево. Джерело: https://www.aquakarpatia.com.ua/

Приємним додатком до веселих гірок та величезних басейнів став термальний оздоровчий басейн (Беркут) з вируючою мінеральною водою. Унікальність карпатського аквапарку у природних джерелах, які живлять одразу декілька внутрішніх та зовнішніх басейнів. Додайте до оздоровлення такі веселощі як:

японський водоспад;

Івор – зона для найменших відвідувачів;

плавальний басейн просто неба, довжиною 25 метрів;

Синевирська хвиля – хвилі до 65 метрів в довжину;

соляна кімната;

баня;

фудкорт.

Ціни на сезон 2024: в будні дні дорослі – 500 грн (цілий день), діти – 300 грн (цілий день). Святкові та вихідні дні 800 грн та 350 грн відповідно. Діти до 130 см – безкоштовно (у супроводі дорослого). Пільгові категорії – знижка 20 %.

Аквапарк Мавка – Буковель

Релакс–комплекс в Буковелі ''Voda club''. Джерело: https://bukovel.com/ Релакс–комплекс в Буковелі ''Voda club''. Джерело: https://bukovel.com/

Відкриття аквапарку у Буковелі заплановано на літо 2024 року. Про це українським ЗМІ повідомили в пресслужбі Film.ua. На території аквапарку планується відкриття:

9-ти басейнів;

9-ти саун;

зони дитячих розваг для найменших;

від 7 до 14 водних спусків (поступове збільшення);

ресторани, бари та фудкорти.

Поки інформація про ціни та дату відкриття невідома. Нагадуємо, що на території курорту Буковель вже протягом року працює релакс–комплекс "Вода SPA", де відвідувачам пропонують водні розваги в басейнах та оздоровлення в саунах, парних, соляній печері, джакузі та інших водних релакс локаціях.

Не відкладайте в далеку шафу купальний костюм, оберіть один з аквапарків України, щоб обов’язково поплавати цього літа.