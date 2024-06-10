Які аквапарки України працюватимуть у 2024 році: не пропустіть відкриття найбільшої водної локації у Дніпрі
Аквапарк стане чудовим рішенням літнього відпочинку для всієї сім’ї. Водні локації з гірками у приміщеннях та просто неба є у багатьох великих містах України. Які з них працюватимуть цього року, скільки коштуватимуть та, які умови мають розказує UAPortal.
Аквапарк Happy Day – Дніпро
Відкриття цього сезону оголошено до Дня Захисту Дітей, тож свято має бути веселим та незабутнім. У найбільшому аквапарку Дніпра відвідувачів чекають:
- водні гірки та круті спуски просто неба;
- водні атракціони на різновікові групи;
- дитяча та доросла зона відпочинку;
- анімаційна програма під час відкриття та кожні вихідні;
- зона ресторанів та фаст фуду;
- окремі бунгало та альтанки для затишного відпочинку;
- VIP зона (окрема оплата).
Ціни на сезон 2024: в будні дні ціна квитка для дорослого складає від 440 – 500 грн, дитячого від 410 – 470 грн, залежно від годин відвідування. У вихідні та святкові дні дорослий квиток від 470 до 530 грн, дитячий від 440 – 500 грн. Діти до 110 см – вхід безкоштовний. Військовослужбовці та їх сім’ї можуть відвідати аквапарк безкоштовно кожен вівторок. Застава за ключ від камери схову 200 грн. Додаткові послуги: альтанки, VIP зона, оренда рушників сплачуються окремо.
Аквапарк працює в режимі воєнного стану, на час повітряної тривоги користуватися атракціонами та гірками заборонено. На території аквапарку працює укриття.
Аквапарк "Одесса" – Одеса
Один з найбільших аквапарків України просто неба розташовано на 7 км Овідіопольської дороги, біля Одеси. Велика кількість розважальних зон як для дітей, так і для дорослих приваблює сотні тисяч туристів кожного року, попри всі перепони. Злетіть з 19 метрової водяної гірки та насолодіться:
- хвильовими басейнами;
- великим дитячим аква–містечком;
- лінивою річкою у 500 метрів;
- 5–ма басейнами;
- понад 25 водними атракціонами;
- 5–ма гідромасажними зонами;
- 6–ма зонами для засмаги;
- піщаним пляжем;
- зонами кейтерінга.
Ціна квитків на сезон 2024 складатиме: в будній день дорослі – 700 грн, діти – 400 грн; святкові та вихідні дні дорослі – 900 грн, діти – 500 грн. Діти до 3–х років та іменинники – вхід безкоштовний. Знижка у 10 % надається групам від 20–ти осіб.
Під час оголошення повітряної тривоги усі відвідувачі мають пройти в укриття, або покинути зону аквапарку.
Аквапарк "Пляж" – Львів
Охолодитися у літню спеку можуть і львів’яни та гості міста. Водна локація з гірками працює протягом усього року за адресою вул. Княгині Ольги, 114. Влітку відкриваються додаткові локації просто неба. Крім розваг та водяних гірок на території аквапарку працює:
- фітнес-центр. Заняття можливі як з тренером (групи), так і індивідуально;
- секції з плавання. Дитячі та дорослі групи;
- магазин "Акваспорт", де можна придбати все необхідне обладнання та одяг для занять плаванням;
- Яммі бар – від романтичної вечері до посиденьок з друзями.
Ціни на сезон 2024: на повний день – 490 грн, на повний день + зона релаксу – 590 грн. Пільгові квитки становлять 350 грн на цілий день. Сімейні квитки від 1 100 грн (3 особи на цілий день). Учасникам бойових дій діє 20% знижка (при наявності посвідчення).
Аквапарк "Карпатія" – Мукачево
Приємним додатком до веселих гірок та величезних басейнів став термальний оздоровчий басейн (Беркут) з вируючою мінеральною водою. Унікальність карпатського аквапарку у природних джерелах, які живлять одразу декілька внутрішніх та зовнішніх басейнів. Додайте до оздоровлення такі веселощі як:
- японський водоспад;
- Івор – зона для найменших відвідувачів;
- плавальний басейн просто неба, довжиною 25 метрів;
- Синевирська хвиля – хвилі до 65 метрів в довжину;
- соляна кімната;
- баня;
- фудкорт.
Ціни на сезон 2024: в будні дні дорослі – 500 грн (цілий день), діти – 300 грн (цілий день). Святкові та вихідні дні 800 грн та 350 грн відповідно. Діти до 130 см – безкоштовно (у супроводі дорослого). Пільгові категорії – знижка 20 %.
Аквапарк Мавка – Буковель
Відкриття аквапарку у Буковелі заплановано на літо 2024 року. Про це українським ЗМІ повідомили в пресслужбі Film.ua. На території аквапарку планується відкриття:
- 9-ти басейнів;
- 9-ти саун;
- зони дитячих розваг для найменших;
- від 7 до 14 водних спусків (поступове збільшення);
- ресторани, бари та фудкорти.
Поки інформація про ціни та дату відкриття невідома. Нагадуємо, що на території курорту Буковель вже протягом року працює релакс–комплекс "Вода SPA", де відвідувачам пропонують водні розваги в басейнах та оздоровлення в саунах, парних, соляній печері, джакузі та інших водних релакс локаціях.
Не відкладайте в далеку шафу купальний костюм, оберіть один з аквапарків України, щоб обов’язково поплавати цього літа.