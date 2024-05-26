Як захистити шкіру від сонця без SPF-крему: 5 альтернативних способів

Літо вже на порозі, а це значить, що настав час подбати про захист шкіри від сонця. Навіть короткочасне перебування на сонці може завдати шкоди, тому важливо вжити заходів для захисту себе.

Фахівці з UK HealthCare дали поради, якими простими способами захистити шкіру від сонця. Важливо використовувати сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF не менше 30. Наносьте його рясно на всі відкриті ділянки шкіри за 15 хвилин до виходу на сонце. Повторно наносьте сонцезахисний крем кожні дві години, а також після купання або потовиділення.

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1. Уникайте пікового сонця:

Найінтенсивніше сонце світить з 10:00 до 16:00. За можливості плануйте заходи на свіжому повітрі на ранок або вечір.

2. Знайдіть тінь:

Шукайте тінь під деревами, парасольками або іншими укриттями.

3. Одягайте захист:

Носіть сорочки з довгими рукавами, штани та спідниці з щільних тканин. Вибирайте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри, які блокують UVA та UVB промені. На пляжі використовуйте купальники зі спеціальних тканин, що не пропускають UVA та UVB промені.

4. Захищайте губи:

Використовуйте бальзам для губ з SPF не менше 15.

5. Перейдіть на здорове харчування:

Фахівці зауважують, що багата на антиоксиданти та омега-3 жирні кислоти дієта, здатна уберегти клітини епідермісу від пошкодження сонячними променями. Вони радять у спеку вживати фрукти та овочі, багаті на вітамін С,

Цитрусові, червоний перець, брокколі, помідори та інші фрукти та овочі, багаті на вітамін С, продукти з вітаміном Е. Також варто їсти продукти, багаті на каротин, ніацин, фолієву кислоту та Омега-3.

Наостанок, пам'ятайте, що навіть у похмуру погоду сонце може завдати шкоди вашій шкірі.

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