Як замаскувати друге підборіддя за допомогою макіяжу

Друге підборіддя - це не лише естетичний недолік, але й фактор, який може візуально додати кілька років. На щастя, існує декілька простих, але дієвих методів макіяжу, які допоможуть вам його приховати. Про це пише Обозреватель.

Трюк з трикутником:

Засіб: Кремовий контуринг на два тони темніший за вашу шкіру.

Кремовий контуринг на два тони темніший за вашу шкіру. Техніка:

Намалюйте лінію вздовж щелепи, щоб візуально чіткіше окреслити її нижню межу.

Від країв підборіддя опустіть дві лінії до центру шиї, щоб вони з'єдналися і утворили трикутник.

Заповніть цей трикутник контурингом, добре розтушуйте та закріпіть напівпрозорою пудрою.

Трюк зі складкою:

Засіб: Стік для контурингу.

Стік для контурингу. Техніка:

Притисніть підборіддя до шиї, щоб створити складку.

Замалюйте контурингом всю шкіру, яка зібралася в цій складці.

Добре розтушуйте продукт круговими рухами до краю щелепи, щоб створити візуальний кут.

Не використовуйте занадто темний відтінок, щоб не створювати неприродну тінь.

Використовуйте холодні тони:

Незалежно від вашого натурального кольору шкіри, вибирайте контуринг холодних відтінків. Вони ефективніше маскують проблемні зони.

Уникайте мерехтіння та підсвічування:

Хайлайтер та мерехтливий бронзер підсвічують ті зони, на які їх наносять, роблячи їх більш помітними. Тому уникайте їх використання на ділянках, які ви хочете приховати.

Підкресліть високі точки:

Відволікти увагу від нижньої частини обличчя допоможе візуальне підтягування верхньої.

Виділіть ніс, вилиці та чоло за допомогою хайлайтера.

Нанесіть рум'яна на найвищу точку вилиць.

Зробіть акцент на очах:

Приверніть увагу до очей, щоб відволікти її від другого підборіддя.

Зробіть ваш улюблений ефектний макіяж очей.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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