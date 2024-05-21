Как замаскировать второй подбородок с помощью макияжа
Второй подбородок – это не только эстетический недостаток, но и фактор, который может визуально добавить несколько лет. К счастью существует несколько простых, но действенных методов макияжа, которые помогут вам его скрыть. Об этом пишет Обозреватель.
Трюк с треугольником:
- Средство: Кремовый контуринг на два тона темнее вашей кожи.
- Техника:
- Нарисуйте линию вдоль челюсти, чтобы визуально более четко обозначить ее нижнюю границу.
- От краев подбородка опустите две линии в центр шеи, чтобы они соединились и образовали треугольник.
- Заполните этот треугольник контурингом, хорошо растушуйте и закрепите полупрозрачной пудрой.
Трюк со складкой:
- Средство: Сток контуринга.
- Техника:
- Прижмите подбородок к шее для создания складки.
- Зарисуйте контурингом всю кожу, собравшуюся в этой складке.
- Хорошо растушуйте продукт круговыми движениями до края челюсти, чтобы создать визуальный угол.
- Не используйте слишком темный оттенок, чтобы не создавать неестественную тень.
Используйте холодные тона:
Независимо от вашего натурального цвета кожи выбирайте контуринг холодных оттенков. Они более эффективно маскируют проблемные зоны.
Избегайте мерцания и подсветки:
Хайлайтер и мерцающий бронзер подсвечивают те зоны, на которые их наносят, делая их более заметными. Поэтому избегайте их использования на участках, которые вы хотите скрыть.
Подчеркните высокие точки:
- Отвлечь внимание от нижней части лица поможет визуальное подтягивание верхней.
- Выделите нос, скулы и лоб с помощью хайлайтера.
- Нанесите румяна на высшую точку скул.
Сделайте акцент на глазах:
- Привлеките внимание к глазам, чтобы отвлечь ее от второго подбородка.
- Сделайте ваш любимый эффектный макияж глаз.
Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !