Як замаскувати друге підборіддя за допомогою макіяжу
Друге підборіддя - це не лише естетичний недолік, але й фактор, який може візуально додати кілька років. На щастя, існує декілька простих, але дієвих методів макіяжу, які допоможуть вам його приховати. Про це пише Обозреватель.
Трюк з трикутником:
- Засіб: Кремовий контуринг на два тони темніший за вашу шкіру.
- Техніка:
- Намалюйте лінію вздовж щелепи, щоб візуально чіткіше окреслити її нижню межу.
- Від країв підборіддя опустіть дві лінії до центру шиї, щоб вони з'єдналися і утворили трикутник.
- Заповніть цей трикутник контурингом, добре розтушуйте та закріпіть напівпрозорою пудрою.
Трюк зі складкою:
- Засіб: Стік для контурингу.
- Техніка:
- Притисніть підборіддя до шиї, щоб створити складку.
- Замалюйте контурингом всю шкіру, яка зібралася в цій складці.
- Добре розтушуйте продукт круговими рухами до краю щелепи, щоб створити візуальний кут.
- Не використовуйте занадто темний відтінок, щоб не створювати неприродну тінь.
Використовуйте холодні тони:
Незалежно від вашого натурального кольору шкіри, вибирайте контуринг холодних відтінків. Вони ефективніше маскують проблемні зони.
Уникайте мерехтіння та підсвічування:
Хайлайтер та мерехтливий бронзер підсвічують ті зони, на які їх наносять, роблячи їх більш помітними. Тому уникайте їх використання на ділянках, які ви хочете приховати.
Підкресліть високі точки:
- Відволікти увагу від нижньої частини обличчя допоможе візуальне підтягування верхньої.
- Виділіть ніс, вилиці та чоло за допомогою хайлайтера.
- Нанесіть рум'яна на найвищу точку вилиць.
Зробіть акцент на очах:
- Приверніть увагу до очей, щоб відволікти її від другого підборіддя.
- Зробіть ваш улюблений ефектний макіяж очей.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.
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