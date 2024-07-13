Як виростити часник на балконі: потрібна лише вода

Часник, як ароматний інгредієнт, додає пікантності будь-якій страві. Його можна вирощувати не лише на городі, а й вдома, на кухні, чи на балконі.

І це зовсім не складно. Видання santeplusmag.com поділилося простим способом вирощування часнику у воді, який не потребує багато місця чи часу.

Що вам знадобиться:

Голівки часнику

Пластикова пляшка 0,5 л

Ножиці

Вода.

Візьміть голівки часнику та зробіть надріз у верхній частині цибулини. Використовуйте для цього ножиці або гострий ніж, попередньо продезінфіковані. Це місце стане паростком вашої майбутньої рослини. Зрізайте лише верхню частину, не зачіпаючи центр, щоб зберегти цілісність цибулини.

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Обріжте верхню частину пляшки, щоб вийшла місткість, куди ви зможете помістити цибулину. Наповніть пляшку водою. Помістіть цибулину в пляшку корінцем вниз, а зрізом вгору. Переконайтеся, що води достатньо, щоб вона досягала дна цибулини, адже саме тут будуть розвиватися корінці.

Поставте пляшку в добре освітлене місце. Найкраще підійде підвіконня, куди потрапляє ранкове сонячне світло. Стежте за рівнем води. Протягом декількох днів спостерігайте за розвитком цибулини. Коріння почнуть рости у воді. Не забувайте міняти воду, якщо вона стане каламутною або темною.

З часом ви побачите, як цибулина часнику пустить зелені паростки, а коріння заповнять пляшку. Ви можете використовувати ці паростки та корінці для приготування їжі.

Ви можете відокремити від цибулини зубчики та стручки, які ви хочете посадити. Підготуйте горщик з ґрунтом, посадіть зубчики часнику на деякій відстані один від одного, рясно полийте та поставте в сонячне місце.

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