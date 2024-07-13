Как вырастить чеснок на балконе: нужна только вода

Чеснок, как ароматный ингредиент, придает пикантности любому блюду. Его можно выращивать не только на огороде, но и дома, на кухне или на балконе.

И это совсем не сложно. Издание santeplusmag.com поделилось простым способом выращивания чеснока в воде, не требующим много места или времени.

Что вам понадобится:

Головки чеснока

Пластиковая бутылка 0,5л

Ножницы

Вода.

Возьмите головку чеснока и сделайте надрез в верхней части луковицы. Используйте для этого ножницы или острый нож, предварительно продезинфицированные. Это место станет ростком вашего будущего растения. Срезайте только верхнюю часть, не затрагивая центр, чтобы сохранить целостность луковицы.

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Обрежьте верхнюю часть бутылки, чтобы получилась емкость, куда вы сможете поместить луковицу. Наполните бутылку водой. Поместите луковицу в бутылку корешком вниз, а срезом вверх. Убедитесь, что воды достаточно, чтобы она достигала дна луковицы, ведь именно здесь будут развиваться корешки.

Поставьте бутылку в хорошо освещенное место. Лучше всего подойдет подоконник, куда попадает утренний солнечный свет. Следите за уровнем воды. В течение нескольких дней наблюдайте за развитием луковицы. Корни начнут расти в воде. Не забывайте менять воду, если она станет мутной или черной.

Со временем вы увидите, как луковица чеснока пустит зеленые побеги, а корни заполнят бутылку. Вы можете использовать эти побеги и корешки для приготовления пищи.

Вы можете отделить от луковицы зубчики и стручки, которые вы хотите посадить. Подготовьте горшок с грунтом, посадите зубчики чеснока на некотором расстоянии друг от друга, обильно полейте и поставьте в солнечное место.

Напомним, мы уже писали, что лучше посадить в огороде после уборки картофеля.

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