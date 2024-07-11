Як водії мають роз'їхатися на такому нерегульованому перехресті: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перетину перехресть.

Який порядок роз'їзду на нерегульованому перехресті? Про це розповіли pdr2024tests.

До перехрестя під'їхали три автомобілі. Синій та червоний рухаються прямо, а жовтий повертає ліворуч.

Перехрестя не обладнане світлофорами. Також на ньому відсутні будь-які знаки. Таким чином це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

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На ньому потрібно роз'їжджатися за пунктом ПДР 16.12, або – правилом "правої руки". На перехресті рівнозначних доріг водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються до нього з правого боку.

Таким чином першим перехрестя проїде водій червоного автомобіля. Після нього проїхати має водій жовтого авто, і останнім – водій синьої машини.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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