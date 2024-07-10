У яких напрямках може поїхати водій жовтого авто у цій ситуації: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування напрямків руху під час перетину перехресть.

Куди дозволено повернути водію жовтого автомобіля у такій ситуації? Про це розповіли pdr2024tests.

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Синій повертає праворуч, а водій жовтого має три варіанти руху.

Знак 2.1 "Дати дорогу" у цій ситуації не впливає на вибір, адже лише зобов'язує водія поступитися дорогою на перехресті. Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрям руху на перехрещуваній дорозі.

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Цей знак дозволяє повернути лише праворуч, оскільки при повороті ліворуч водій жовтого авто опиниться на смузі зустрічного руху. Однак цей знак не забороняє виконання розвороту.

Своєю чергою знак 3.24 "Розворот заборонено" вказує, що виконати маневр не можна. Таким чином, водій жовтого авто може лише повернути праворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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