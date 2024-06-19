Як смачно приготувати стрілки часнику: рецепт
Стрілки часнику!
Це сезонно, не дорого, легко в приготуванні та смачно.
Стрілки часнику краще брати найсвіжіші і найсолодші, трохи старіші доведеться тушкувати на 5 хвилин більше на стрілках є насіннєва коробочка, яку я відриваю!
- далі нарізаю так, щоб була довжина 4-6 см, добре промиваю.
- нагріваю пательню з олією і додаю нарізані стрілки, солю і підсмажую десь 5 хвилин.
- додаю шматочок вершкового масла, пару столових ложок води, накриваю кришкою і тушкую ще 5 хвилин
І це все!
Стрілки готові
Вони аж солодкі на смак, може ледь-ледь відчуватися аромат часнику, але він не заважає, а нагадує спаржеву квасолю!
Ще можна додавати сметану за пару хвилин до готовності і просто їсти з відвареною картоплею.
- можна заливати яйцями і робити такий собі сезонний сніданок.
- можна додавати й інші овочі та спеції.
- можна просто робити на блендері свіжу пасту, яку потім потрібно зберігати в холодильнику.
- можна заморозити і використовувати взимку!
А як ви готуєте стрілки часнику?