Як смачно приготувати кукурудзу

Качани.

Готуємо усію родиною: я, мама та племінники.

З дитинства памʼятаю, як ми чекали літа - найсмачнішої пори року. Бабуся рвала на городі качани, варила їх, а ми - їли з сіллю та вершковим маслом.

А ще, ось недавно дізнався, що смачно їсти качани з сало! Це просто бомба. Ви тільки спробуйте!

Вариться молода кукурудза дуже просто :

молоді, молочні сорти цукрової кукурудзи очищаємо, на дно каструлі кладу трішки зелені з качанів, як захист, заливаю водою, щоб покрила повністю кукурудзу, підсолюю трохи і зверху ще можу класти теж трохи листя - для більшого аромату.

доводжу до кипіння і варю 10-20 хвилин. Все!

Готово.

Більш зріла кукурудза потребує варки біля 45 хвилин і до години. Я памʼятаю, як вже зрілу кукурудзу бабуся варила більше 2х годин.

Обирайте молоді, свіжі, зелені качани.

Пробуйте саму кукурудзу - солодка і ароматна, мʼяка чи таки тверда ви відчуєте одразу!

Іноді я ще даю постояти качанам у воді 5-10 хвилин але далі точно воду зливаю, щоб кукурудза не була водянистою!

Їсти можна хоч з соусами, хоч запікати далі на грилі, або зрізати зернята та додавати як гарнір до страв - це дуже смачно!

А ви як любите їсти качани кукурудзи?

Та й чи пробували з салом???

Обіймаю.