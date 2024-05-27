Як у супермаркетах порушують права українців: що потрібно знати

Персонал супермаркетів і магазинів не може вимагати відшкодування від покупців за неумисно пошкоджені або розбиті товари. У разі, коли працівники наполягають на відповідальності споживача, вони повинні підтвердити це через судовий процес, оскільки у них немає права самостійно стягувати відшкодування.

У такій ситуації покупцю варто звернутися до поліції. Про це інформує Oboz.ua.

Фахівці з питань захисту прав споживачів роз’яснили, що:

працівники роздрібних торговельних мереж мають право лише зафіксувати факт ушкодження товарів;

у таких ситуаціях покупцям рекомендується звернутися до правоохоронців.

"Якщо товар пошкоджено ненавмисне – тоді законодавство на боці споживачів. Згідно зі ст. 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Адже покупець – не власник, поки не заплатить за товар", – розповіли експерти.

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Вони також підкреслили, що згідно зі статтею 17 Закону України "Про захист прав споживачів", забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Отже, вас не можуть зобов’язати оплатити товар, що був пошкоджений чи розбитий.

"Тому, якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно спершу довести у суді. Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна", – зауважили фахівці.

Додатково, вони наголосили, що співробітники магазинів повинні в першу чергу звертатися до правоохоронних органів для офіційного встановлення факту порушення.

"Рекомендуємо суб’єктам господарювання врахувати можливі ризики пошкодження товару при його розкладці, покупцям бути обережними, а при виникненні спірних ситуацій викликати поліцію", – підсумували вони.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як покупцям захистити свої права при покупці онлайн.

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