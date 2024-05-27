Как в супермаркетах нарушают права украинцев: что нужно знать

Персонал супермаркетов и магазинов не может требовать возмещения от покупателей за непреднамеренно поврежденные или разбитые товары. В случае, когда работники настаивают на ответственности потребителя, они должны подтвердить это через судебный процесс, поскольку у них нет права самостоятельно взимать возмещение.

В такой ситуации покупателю следует обратиться в полицию. Об этом сообщает Oboz.ua.

Специалисты по вопросам защиты прав потребителей разъяснили, что:

работники розничных торговых сетей имеют право только зафиксировать факт повреждения товаров;

в таких ситуациях покупателям рекомендуется обратиться к правоохранителям.

"Если товар поврежден ненамеренное – тогда законодательство на стороне потребителей. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины риск случайного уничтожения и случайной порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель – не собственник, пока не заплатит за товар ", – рассказали эксперты.

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Они также подчеркнули, что согласно статье 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Следовательно, вас не могут обязать оплатить товар, который был поврежден или разбит.

"Поэтому, если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не имеют права, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества", – отметили специалисты.

Дополнительно, они отметили, что сотрудники магазинов должны в первую очередь обращаться в правоохранительные органы для официального установления факта нарушения.

"Рекомендуем субъектам хозяйствования учесть возможные риски повреждения товара при его раскладке, покупателям быть осторожными, а при возникновении спорных ситуаций вызвать полицию", – подытожили они.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как покупателям защитить свои права при покупке онлайн.

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