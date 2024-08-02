Як покращити сон у спеку та знизити температуру в кімнаті: лайфхаки

Високі температури змінюють глибину сну, тому що тіло природним чином охолоджується, щоб ініціювати та підтримувати глибокий сон. Занадто тепла спальня перешкоджає цьому процесу

Перегрівання може сприяти нічним страхам та кошмарами, і підвищує ризик синдрому раптової дитячої смерті (SIDS).

Накидала вам поради з практичного досвіду та досліджень, як можна знизити на 2-3 градуси температуру в кімнаті, знизити резик перегріву

Зверніть увагу на годину, коли зовнішня температура досягає піку і починає падати. У багатьох районах це відбувається близько 18:00. Після цього повітря всередині часто тепліше, ніж повітря зовні

В цей час відкрийте вікна та включіть вентилятори, щоб продувати прохолодніше повітря всередину

Приберіть водонепроникні матраци, вони можуть призвести до спітніння вашої дитини

Покладіть матрац на підлогу - ідеально як з точки зору безпеки сну для немовлят так і спеки, оскільки гаряче повітря піднімається вгору

Заморожена тарілка з льодом перед вентилятором може діяти як саморобний кондиціонер, охолоджуючи кімнату більше, ніж просто один вентилятор

Кокосова вода, природно, з високим вмістом мінералів та калію. Розбавлена кокосова вода - це чудовий спосіб протидіяти зневодненню у дітей старшого віку

Слідкуйте як одягаєте дитину. Вистачить одного підгузка!

Спальний одяг має бути з бавовни, яка є однією з тканин, яка рекомендується при підвищенні температури

Прохолодна (не холодна) ванна перед сном може допомогти охолодити вашу дитину. Після цього розслабте, щоб дитина не збуджувалася і знову не нагрівалися. Наприклад, даючи душ або ванну в трохи теплій воді, температура тіла падає і гормон сну, мелатонін, збільшується, що сприяє зануренню в сон

Заморозка рушників та тканин в холодильнику. Далі чіпляєте їх на бортики та каркас ліжка

Лайфхак для зниження температури в кімнаті на 2-3 градусів

Замотайте фольгою радіатори та пластикове підвіконня. Як показують експерименти, кімната нагрівається в більшому % від тепла, що випромінюють металеві та пластикові поверхні. Фольга буде відбивати

Про штори блект аут, і так зрозуміло.

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