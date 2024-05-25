Як доглядати за часником, щоб був хороший врожай

Часник - це не лише популярна приправа, але й цінний продукт, який має багато корисних властивостей. Щоб отримати багатий урожай великих та здорових головок часнику, важливо знати правила його вирощування та догляду. Про це пише Главред.

Коли обривати стрілки часнику?

Стрілки, які з'являються на озимому часнику, несуть насіння для розмноження. Їхнє видалення стимулює ріст зубчиків, роблячи їх більшими та соковитішими.

Ось кілька порад, коли та як обривати стрілки часнику:

Оптимальний час: Коли стрілки досягнуть 10-15 см у довжину, але ще не розгорнулися, це найкращий час для їх видалення.

Коли стрілки досягнуть 10-15 см у довжину, але ще не розгорнулися, це найкращий час для їх видалення. Спосіб збирання: Обережно викрутіть стрілки з рослини, не пошкоджуючи листя.

Обережно викрутіть стрілки з рослини, не пошкоджуючи листя. Час доби: Рекомендується обривати стрілки вранці, у сонячну погоду.

Рекомендується обривати стрілки вранці, у сонячну погоду. Догляд після збирання: Після видалення стрілок рекомендується полити часник рясно, а також можна провести підживлення.

Що робити з часником після видалення стрілок?

Залишити або зав'язати: Деякі садівники рекомендують залишити стрілки на часнику, інші ж радять їх зав'язати у вузол за 2-3 тижні після збирання. Це може допомогти прискорити дозрівання та формування великих головок.

Деякі садівники рекомендують залишити стрілки на часнику, інші ж радять їх зав'язати у вузол за 2-3 тижні після збирання. Це може допомогти прискорити дозрівання та формування великих головок. Збір врожаю: Часник можна збирати, коли листя починає жовтіти та лягати на землю. Зазвичай це відбувається в середині-кінці липня.

Важливо:

Не висмикуйте стрілки! Це може пошкодити рослину та призвести до зниження врожаю.

Не затягуйте з видаленням стрілок. Чим пізніше ви це зробите, тим більше поживних речовин вони заберуть у зубчиків.

Після збору врожаю часник потрібно правильно просушити та зберігати, щоб він зберіг свої корисні властивості та смак.

Нагадаємо, ми вже писали, які культури варто посадити поряд з часником.

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