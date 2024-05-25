Как ухаживать за чесноком, чтобы был хороший урожай
Чеснок – это не только популярная приправа, но и ценный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Чтобы получить богатый урожай крупных и здоровых головок чеснока, важно знать правила его выращивания и ухода. Об этом пишет Главред.
Когда обрывать стрелки чеснока?
Стрелки, появляющиеся на озимом чесноке, несут семена для размножения. Их удаление стимулирует рост зубчиков, делая их крупнее и сочнее.
Вот несколько советов, когда и как обрывать стрелки чеснока:
- Оптимальное время: Когда стрелки достигнут 10-15 см в длину, но не развернулись, это лучшее время для их удаления.
- Способ уборки: Осторожно выкрутите стрелки из растения, не повреждая листья.
- Время суток Рекомендуется обрывать стрелки утром в солнечную погоду.
- Уход после уборки: После удаления стрелок рекомендуется полить чеснок обильно, а также можно произвести подкормку.
Что делать с чесноком после удаления стрелок?
- Оставить или завязать: Некоторые садоводы рекомендуют оставить стрелки на чесноке, другие советуют их завязать в узел через 2-3 недели после уборки. Это может помочь ускорить созревание и формирование больших головок.
- Уборка: Чеснок можно собирать, когда листья начинают желтеть и ложиться на землю. Обычно это происходит в середине-конце июля.
Важно:
- Не выдергивайте стрелки! Это может повредить растение и привести к снижению урожая.
- Не затягивайте при удалении стрелок. Чем позже вы это сделаете, тем больше питательных веществ они отнимут у зубчиков.
- После сбора урожая чеснок нужно правильно просушить и хранить, чтобы он сохранил свои полезные свойства и вкус.
Напомним, мы уже писали, какие культуры следует посадить рядом с чесноком.
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