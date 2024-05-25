Как ухаживать за чесноком, чтобы был хороший урожай

Чеснок – это не только популярная приправа, но и ценный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Чтобы получить богатый урожай крупных и здоровых головок чеснока, важно знать правила его выращивания и ухода. Об этом пишет Главред.

Когда обрывать стрелки чеснока?

Стрелки, появляющиеся на озимом чесноке, несут семена для размножения. Их удаление стимулирует рост зубчиков, делая их крупнее и сочнее.

Вот несколько советов, когда и как обрывать стрелки чеснока:

Оптимальное время: Когда стрелки достигнут 10-15 см в длину, но не развернулись, это лучшее время для их удаления.

Когда стрелки достигнут 10-15 см в длину, но не развернулись, это лучшее время для их удаления. Способ уборки: Осторожно выкрутите стрелки из растения, не повреждая листья.

Время суток Рекомендуется обрывать стрелки утром в солнечную погоду.

Рекомендуется обрывать стрелки утром в солнечную погоду. Уход после уборки: После удаления стрелок рекомендуется полить чеснок обильно, а также можно произвести подкормку.

Что делать с чесноком после удаления стрелок?

Оставить или завязать: Некоторые садоводы рекомендуют оставить стрелки на чесноке, другие советуют их завязать в узел через 2-3 недели после уборки. Это может помочь ускорить созревание и формирование больших головок.

Некоторые садоводы рекомендуют оставить стрелки на чесноке, другие советуют их завязать в узел через 2-3 недели после уборки. Это может помочь ускорить созревание и формирование больших головок. Уборка: Чеснок можно собирать, когда листья начинают желтеть и ложиться на землю. Обычно это происходит в середине-конце июля.

Важно:

Не выдергивайте стрелки! Это может повредить растение и привести к снижению урожая.

Не затягивайте при удалении стрелок. Чем позже вы это сделаете, тем больше питательных веществ они отнимут у зубчиков.

После сбора урожая чеснок нужно правильно просушить и хранить, чтобы он сохранил свои полезные свойства и вкус.

Напомним, мы уже писали, какие культуры следует посадить рядом с чесноком.

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