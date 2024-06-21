Як вберегти чотирилапого друга від спеки: корисні лайфхаки

Спекотні літні дні виснажливі не лише для людей, але й для наших чотириногих та пернатих друзів. Тому важливо подбати про комфорт улюбленців, щоб вони могли без проблем пережити спеку. Про це пише expert.in.ua.

Вода - основа життя:

Забезпечте тварин постійним доступом до свіжої та прохолодної води. Поставте додаткову миску, яку потрібно регулярно наповнювати. Це допоможе запобігти зневодненню.

Охолодження життєвого простору:

Використовуйте вентилятори, щоб циркулювати повітря в приміщенні, де знаходиться тварина.

Розмістіть біля улюбленця пляшки з замороженою водою, обгорнуті рушником.

Якщо у вас є підлога з плитки, дозвольте тварині лягти на неї, щоб охолонути.

Для тварин, які люблять ховатися, можна створити затишне місце з вологою тканиною.

Прогулянки на свіжому повітрі:

Перенесіть прогулянки на ранок або вечір, коли сонце не таке активне.

Обирайте маршрути з тінню та уникайте розпеченого асфальту.

Завжди беріть з собою воду і пропонуйте її тварині під час прогулянки.

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Захист від перегрівання:

Ніколи не залишайте тварин у закритому автомобілі, навіть на короткий час. Температура в машині може швидко піднятися до небезпечного рівня, що призведе до теплового удару.

Не стрижіть шерсть короткошерстих тварин, адже вона слугує природним захистом від спеки.

Якщо у вашого улюбленця густе хутро, можна розчесати його, щоб покращити циркуляцію повітря.

Додаткові поради:

Додавайте до раціону тварин вологі корми, щоб тварина отримувала додаткову рідину.

Протирайте тіло тварини вологою тканиною, щоб допомогти їй охолонути.

Робіть тваринам прохолодні ванни, але не використовуйте занадто холодну воду.

Пам'ятайте: уважно спостерігайте за своїм улюбленцем під час спеки. Ознаками теплового удару можуть бути млявість, прискорене дихання, рясне слиновиділення, блювота та діарея. Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, негайно зверніться до ветеринара.

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