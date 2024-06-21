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Соціум

Як вберегти чотирилапого друга від спеки: корисні лайфхаки

Ціхоцька Марія

Як вберегти чотирилапого друга від спеки: корисні лайфхаки
Спекотні літні дні виснажливі не лише для людей, але й для наших чотириногих та пернатих друзів

Спекотні літні дні виснажливі не лише для людей, але й для наших чотириногих та пернатих друзів. Тому важливо подбати про комфорт улюбленців, щоб вони могли без проблем пережити спеку. Про це пише expert.in.ua.

Вода - основа життя:

  • Забезпечте тварин постійним доступом до свіжої та прохолодної води. Поставте додаткову миску, яку потрібно регулярно наповнювати. Це допоможе запобігти зневодненню.

Охолодження життєвого простору:

  • Використовуйте вентилятори, щоб циркулювати повітря в приміщенні, де знаходиться тварина.
  • Розмістіть біля улюбленця пляшки з замороженою водою, обгорнуті рушником.
  • Якщо у вас є підлога з плитки, дозвольте тварині лягти на неї, щоб охолонути.
  • Для тварин, які люблять ховатися, можна створити затишне місце з вологою тканиною.

Прогулянки на свіжому повітрі:

  • Перенесіть прогулянки на ранок або вечір, коли сонце не таке активне.
  • Обирайте маршрути з тінню та уникайте розпеченого асфальту.
  • Завжди беріть з собою воду і пропонуйте її тварині під час прогулянки.

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Захист від перегрівання:

  • Ніколи не залишайте тварин у закритому автомобілі, навіть на короткий час. Температура в машині може швидко піднятися до небезпечного рівня, що призведе до теплового удару.
  • Не стрижіть шерсть короткошерстих тварин, адже вона слугує природним захистом від спеки.
  • Якщо у вашого улюбленця густе хутро, можна розчесати його, щоб покращити циркуляцію повітря.

Додаткові поради:

  • Додавайте до раціону тварин вологі корми, щоб тварина отримувала додаткову рідину.
  • Протирайте тіло тварини вологою тканиною, щоб допомогти їй охолонути.
  • Робіть тваринам прохолодні ванни, але не використовуйте занадто холодну воду.

Пам'ятайте: уважно спостерігайте за своїм улюбленцем під час спеки. Ознаками теплового удару можуть бути млявість, прискорене дихання, рясне слиновиділення, блювота та діарея. Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів, негайно зверніться до ветеринара.

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