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Как уберечь четырехлапого друга от жары: полезные лайфхаки

Цихоцкая Мария

Как уберечь четырехлапого друга от жары: полезные лайфхаки
Жаркие летние дни изнурительны не только для людей, но и для наших четвероногих и пернатых друзей

Жаркие летние дни утомительны не только для людей, но и для наших четвероногих и пернатых друзей. Поэтому важно позаботиться о комфорте любимцев, чтобы они могли без проблем пережить жару. Об этом пишет expert.in.ua.

Вода – основа жизни:

  • Обеспечьте животных постоянным доступом к свежей и прохладной воде. Поставьте дополнительную миску, которую нужно регулярно наполнять. Это поможет предотвратить обезвоживание.

Охлаждение жизненного пространства:

  • Используйте вентиляторы, чтобы циркулировать воздух в помещении, где находится животное.
  • Разместите около любимца бутылки с замороженной водой, обернутые полотенцем.
  • Если у вас есть пол из плитки, позвольте животному лечь на него, чтобы остыть.
  • Для животных, любящих прятаться, можно создать уютное место с влажной тканью.

Прогулки на свежем воздухе:

  • Перенесите прогулки на утро или вечер, когда солнце не столь активно.
  • Выбирайте маршруты с тенью и избегайте раскаленного асфальта.
  • Всегда берите воду и предлагайте ее животному во время прогулки.

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Защита от перегрева:

  • Никогда не оставляйте животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Температура в машине может быстро подняться до опасного уровня, что приведет к тепловому удару.
  • Не стригите шерсть короткошерстных животных, ведь она служит естественной защитой от жары.
  • Если у вашего любимца густой мех, можно расчесать его, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Дополнительные советы:

  • Добавляйте в рацион животных влажные корма, чтобы животное получало дополнительную жидкость.
  • Протирайте тело животного влажной тканью, чтобы помочь ему остыть.
  • Делайте животным прохладные ванны, но не используйте слишком холодную воду.

Помните: внимательно наблюдайте за своим любимцем во время жары. Признаками теплового удара могут быть вялость, учащенное дыхание, обильное слюноотделение, рвота и диарея. Если вы заметили любой из этих симптомов, немедленно обратитесь к ветеринару.

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