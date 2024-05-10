Як вберегти блонд від пожовтіння: лайфхаки для ідеального кольору

Ідеальний блонд без жовтизни - мрія багатьох жінок, які фарбують волосся у світлі відтінки. Однак з часом, навіть після відвідування перукаря, колір волосся може втрачати свою красу, стаючи тьмяним та жовтим.

Це стосується не лише фарбованого волосся, адже навіть натуральні блондинки іноді стикаються з подібною проблемою. Як зберегти сяйво блонду та запобігти появі жовтизни? РБК-Україна (проект Styler) ділиться порадами з посиланням на Gazeta.pl.

Захистіть волосся від сонця:

Сонячні промені негативно впливають на стан волосся будь-якого кольору, шкодячи його структурі та викликаючи тьмяність. Для блондинок це особливо актуально, адже сонце може значно погіршити колір волосся, роблячи його жовтим. Незалежно від того, чи ви натуральна блондинка, чи фарбуєте волосся, захищайте його від сонця. Використовуйте головні убори з широкими полями, а також спеціальні сонцезахисні спреї для волосся, які допоможуть зберегти колір та структуру пасм.

Не нехтуйте масками:

Біляве волосся потребує ретельного догляду, особливо після освітлення. Воно стає більш пористим та чутливим до сухості, тому потребує регулярного зволоження. Використовуйте маски та кондиціонери, які розроблені для догляду за світлим волоссям. Чудовою домашньою маскою, яка допоможе зберегти сяйво блонду, є маска з авокадо та банана. Її можна наносити на волосся 1-2 рази на тиждень.

Ополіскуйте волосся холодною водою:

Хоча контрастні водні процедури не всім подобаються, ваші локони будуть вам вдячні за них. Ополіскування волосся холодною водою після миття допоможе закрити кутикулу, що зробить волосся більш гладким, блискучим та стійким до тьмяності та жовтизни. Звичайно, мити голову повністю холодною водою не рекомендується. Достатньо просто ополоснути нею чисте волосся.

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Використовуйте фіолетові шампуні та кондиціонери:

Фіолетові пігменти, які містяться в цих продуктах, нейтралізують жовті та мідні відтінки, роблячи блонд більш чистим та холодним. Використовуйте фіолетові шампуні та кондиціонери 1-2 рази на тиждень, чергуючи їх зі звичайними засобами догляду.

Дотримуйтеся здорового способу життя:

Здоров'я волосся напрямую залежить від вашого загального самопочуття. Збалансоване харчування, достатня кількість сну та відсутність стресів - запорука того, що ваше волосся буде сяючим, міцним та здоровим.

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