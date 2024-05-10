Как уберечь блонд от пожелтения: лайфхаки для идеального цвета

Идеальный блонд без желтизны – мечта многих женщин, окрашивающих волосы в светлые оттенки. Однако со временем, даже после посещения парикмахера, цвет волос может терять свою красоту, становясь тусклыми и желтыми.

Это касается не только окрашенных волос, ведь даже натуральные блондинки иногда сталкиваются с подобной проблемой. Как сохранить сияние блонду и предотвратить появление желтизны? РБК-Украина (проект Styler) делится советами со ссылкой на Gazeta.pl.

Защитите волосы от солнца:

Солнечные лучи отрицательно влияют на состояние волос любого цвета, вредя их структуре и вызывая тусклость. Для блондинок это особенно актуально, ведь солнце может значительно ухудшить цвет волос, делая их желтыми. Независимо от того, вы натуральная блондинка, или красите волосы, защищайте их от солнца. Используйте головные уборы с широкими полями, а также специальные солнцезащитные спреи для волос, которые помогут сохранить цвет и структуру прядей.

Не пренебрегайте масками:

Белокурые волосы нуждаются в тщательном уходе, особенно после осветления. Оно становится более пористым и чувствительным к сухости, поэтому требует регулярного увлажнения. Используйте маски и кондиционеры, которые предназначены для ухода за светлыми волосами. Великолепной домашней маской, которая поможет сохранить сияние блонду, является маска из авокадо и банана. Ее можно наносить на волосы 1-2 раза в неделю.

Ополаскивайте волосы холодной водой:

Хотя контрастные водные процедуры не всем нравятся, ваши локоны будут вам благодарны за них. Ополаскивание волос холодной водой после мытья поможет закрыть кутикулу, что сделает волосы более гладкими, блестящими и устойчивыми к тусклости и желтизне. Конечно, мыть голову полностью холодной водой не рекомендуется. Достаточно просто ополоснуть ею чистые волосы.

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Используйте фиолетовые шампуни и кондиционеры:

Фиолетовые пигменты, содержащиеся в этих продуктах, нейтрализуют желтые и медные оттенки, делая блонд более чистым и холодным. Используйте фиолетовые шампуни и кондиционеры 1-2 раза в неделю, чередуя их с обычными средствами по уходу.

Соблюдайте здоровый образ жизни:

Здоровье волос напрямую зависит от вашего общего самочувствия. Сбалансированное питание, достаточное количество сна и отсутствие стрессов - залог того, что ваши волосы будут сияющими, крепкими и здоровыми.

Напомним, мы уже писали, как отрастить длинные и здоровые волосы.

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