Як тисячі будинків за кордоном отримують світло за допомогою пластикових пляшок та води

Проєкт "Літр світла" пропонує інноваційний спосіб освітлення жител, який не вимагає використання електроенергії. Ця ініціатива навчає людей створювати джерело світла з простої пляшки з водою, що дозволяє освітлювати приміщення вдень.

Такий метод особливо корисний у регіонах, де доступ до електричних мереж обмежений або неможливий, наприклад, у Танзанії, Перу, Кенії, Індії та інших країнах. Про це повідомляє UAportal.

Проект має за мету ознайомити жителів віддалених сіл, де немає доступу до електрики, з винаходом бразильського механіка Альфредо Мозера. У 2002 році він створив ефективний світловий пристрій, використовуючи звичайну пластикову пляшку з водою, який тепер відомий як лампа Мозера.

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Цей пристрій дивовижно простий у виготовленні. Необхідно просвердлити отвір у даху і вставити туди 2-літрову пляшку, заповнену водою, забезпечивши герметичність. Світло, проходячи через воду в пляшці, розсіюється, освітлюючи приміщення.

Експерименти підтвердили, що світло від однієї такої пляшки можна порівняти з освітленістю від 40-60-ватної лампочки.

Застосування силіконового герметика для заповнення простору між пляшкою та дахом забезпечує водонепроникність, навіть під час зливи.

Правильно встановлена пляшка може служити близько 5 років, забезпечуючи стабільне освітлення.

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